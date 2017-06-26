Фурсенко: «Зенит» не планирует покупать в межсезонье футболистов дороже $50 млн

Футбольный клуб «Зенит» не планирует совершать дорогостоящих покупок свыше 50-60 миллионов долларов. Об этом в понедельник, 26 июня, заявил президент петербургской команды Сергей Фурсенко.

«Для европейского футбола такие трансферы, как Роналду, Бэйл или Неймар, зашкаливающие за 100 миллионов, – благо. Это маркетинговый ход, при котором публика тут же начинает скупать атрибутику. Европейские гранды, продавая более 2 миллионов футболок за первый год, сразу же возвращают деньги, потраченные на звезд. У нас немножко другая история. Народ не привык каждый раз покупать футболки нового сезона в огромных количествах. Значит, должны работать другие схемы, надо извлекать максимум пользы из построенных стадионов и того, что находится вокруг них. Заниматься маркетингом на современном уровне. Сейчас «Зенит» совершать мегапокупки не будет. Уверен, мы впишемся в рамки "финансово честной игры"», – цитирует Фурсенко сайт телеканала «Матч-ТВ».

Ранее сообщалось, что «Зенит» может потратить 50 млн евро на покупку двух футболистов «Ромы»: защитника Константиноса Маноласа и хавбека Леандро Паредеса. Однако, по последним данным, с их трансфером возникли проблемы из-за внезапно возникшего интереса к Паредесу со стороны немецкой «Боруссии».