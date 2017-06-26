Фурсенко: «Бабушка заплатила за газ, и «Зенит» купил Халка» - в этой конструкции неверно все

Президент футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко рассказал о том, из чего складывается бюджет команды.



«Мы вышли из-под санкций фэйр-плей после того, как продали трех игроков за достаточно приличную сумму. Вообще, говоря о финансовом благополучии «Зенита», хочу подчеркнуть, что речь не идет об использовании государственных или общественных денег, как подчас это пытаются представить: «Бабушка заплатила за газ, и «Газпром» купил «Зенита» Халка…». В этой удобной конструкции неверно все. Прибыль «Газпром» получает на европейском рынке, а не на российских бабушках.



Государству и обществу за «это же наш общий газ», «это же государственная компания» и т. д., «Газпром», все что положено, сполна отдаёт. Через дивиденды, через специальные налоги на добычу и экспорт газа. Но, как и любое акционерное общество, после всех обязательных выплат имеет прибыль. И в ней – выделенный рекламный бюджет. Так как компания крупная, то и бюджет серьезный.



Там, кстати, много разного спорта, не только футбол. Больших вложений со стороны «Газпрома» даже в те времена, когда я был первым президентом «Зенита», не было», – цитирует Фурсенко сайт телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в мае 2014 года УЕФА наказал «Зенит» за несоблюдение финансового фэйр-плей. Петербургский клуб подвергся штрафу в 12 млн евро, кроме того «сине-бело-голубые» в сезоне-2014/2015 не могли заявлять на Лигу чемпионов более 22 игроков .

Сергей Фурсенко в мае 2017 года единолично возглавил «Зенит», заняв должности председателя правления клуба и президента.