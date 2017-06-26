Из магазина в Выборге вместо кассы вынесли секс-игрушки

Налетчик на магазин в Выборге не смог украсть деньги из кассы и забрал с витрины фаллоимитаторы. Нападение на магазин произошло вечером 25 июня.

"Он сначала потребовал деньги, но получил отказ. После этого принялся отверткой громить витрины, с которых на него полетел товар. Он схватил презервативы, лубрикант и два фаллоимитатора. Продавец нажала на тревожную кнопку, но к прибытию наряда грабитель уже сбежал", – рассказала 47news хозяйка магазина.

Бизнесвумен дала описание налетчика: мужчина с повязанным на голове платком и маленьким рюкзачком с большим носом, карими глазами и худыми скулами.

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