Смольный предлагает петербуржцам платные велопарковки

Петербуржцам предлагают решить, насколько городу необходимы охраняемые парковки для велосипедов. Соответствующий опрос запустил 26 июня комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Смольного.

Как сообщили в ведомстве, чтобы помочь чиновникам в реализации проектов велоинфраструктуры в городе, нужно ответить на пять вопросов. Смольный интересуется, целесообразно ли оборудовать парковки у метро и поможет ли это пересадить жителей на велосипеды. При этом петербуржцам предлагают определить станции подземки, возле которых, по их мнению, больше всего не хватает охраняемого парковочного места. Также в опросе предлагают назвать цену, которую граждане готовы платить за безопасность велосипеда.

В комитете добавили, что используют результаты в работе над перспективными проектами велосипедной инфраструктуры Петербурга. Напомним, в этом году КРТИ обещает велосипедную сеть из пяти маршрутов. Их протяженность составит порядка 45 км, а общая стоимость контрактов превысила 13 млн рублей.