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13:38 26.06.2017
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26.06.2017 12:54

В «законе Ильдара Дадина» юристы ЗакСа нашли ошибки

Комиссия петербургского ЗакСа не поддержала законопроект фракции «Яблоко» об обязательном уведомлении родственников в случае этапирования заключенного. Как сообщил «Фонтанке» 26 июня депутат Борис Вишневский, причиной такого решения стало замечание юридической службы горпарламента.

Законодательная инициатива предполагает, что администрация следственного изолятора обязана незамедлительно ставить в известность одного из родственников (по выбору осужденного) о том, куда тот направляется для отбывания наказания. Колония, из которой переводится заключенный, должна информировать родных о месте перевода в течение трех дней. В такой же срок известить близких заключенного должна колония, в которую тот прибыл.  Также документ предлагает предоставить осужденному право в течение трех дней со дня прибытия в колонию позвонить близким. Кроме того, законопроект предлагает установить предельный срок нахождения в транзитно-пересыльных пунктах – 14 суток.

«Юристы написали, что в одном месте у нас не уточнены сроки, они обозначены как «незамедлительно». Мы предложили сделать поправку ко второму чтению и прописать этот срок, сейчас обсуждаем вариант, что и вовсе напишем новый законопроект. Времени до осени много, сейчас парламент уйдет на каникулы», – отметил Вишневский.

Он добавил, что аналогичный законопроект был внесен на рассмотрение псковского ЗакСа его коллегой Львом Шлосбергом, однако, несмотря на то, что предварительные заключения были положительными, депутаты отклонили эту инициативу.

Напомним, что оппозиционер Ильдар Дадин стал первым в России, кто был осужден по статье 212.1 УК РФ («Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). В сентябре 2016 года активиста этапировали к месту отбытия наказания, в ИК-7 в городе Сегеже (Карелия). Спустя месяц стало известно о его жалобах на пытки в колонии. После скандала Дадина перевели в другое исправительное учреждение, но куда – родственникам не сообщили. В течение 37 дней жена осужденного пыталась выяснить, где он находится. Как выяснилось позже, почти весь декабрь он провел на пересылке в Тюмени. 22 февраля 2017 года президиум Верховного суда России отменил приговор Ильдару Дадину, постановил прекратить дело в отношении него, освободить оппозиционера из-под стражи и признать право на реабилитацию.


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www.are.fi
19.06.2017 17:14
Аre Россия займется обслуживанием инженерных систем «Ленты»
После приобретения зданий гипермаркетов «К-Руока» у финской компании Kesko российский ритейлер «Лента» доверил техническое обслуживание инженерных систем своих новых объектов компании Are Россия, которая ранее выполняла эти же работы для предыдущего владельца.
maximumtest.ru
13.06.2017 10:00
Эксперты расскажут родителям старшеклассников как выбирать вуз и репетитора
18 июня родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание 2017”, где получат возможность задать все интересующие вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в ведущие вузы РФ.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
09.06.2017 14:30
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