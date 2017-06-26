Запрет на продажу спиртосодержащих продуктов в РФ могут продлить

Роспотребнадзор обсуждает вопрос продления запрета на продажу в торговых сетях спиртосодержащих продуктов, заявила глава ведомства, главный санитарный врач России Анна Попова.

Как сообщает РБК, по ее словам, в ведомстве обсуждают, на какой период можно продлить запрет.

Запрет на торговлю спиртосодержащими жидкостями начал действовать в России 26 декабря 2016 года и продлится до конца июня текущего года. Попова уточнила, что после вступления запрета в силу количество погибших от отравления этанолом и спиртосодержащими жидкостями снизилось от 20 до 50% по данным для разных регионов.

Главный санитарный врач России заявила, что жидкость, которой отравились на прошлой неделе жители Московской и Астраханской областей, купили не в торговой сети.

«На полях» Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2017) 1 июня Попова заявила, что запрет на реализацию непищевой спиртосодержащей продукции «возможно, продлят».

Жертвами отравления, предположительно, растворителем (2-бутанол) стали четыре жителя Астраханской области. Областной Следственный комитет возбудил по факту гибели этих людей уголовное дело ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Всего эту жидкость употребили семь человек.

В июне 4 человека погибли в Сергиевом Посаде, употребив спирт из канистры. Всего после алкогольного отравления там госпитализировали 11 человек.

В декабре 2016 года жертвами употребления спиртосодержащей жидкости «Боярышник» (средство для ванн) в Иркутске стали 78 человек. Председатель правительства Дмитрий Медведев в конце декабря 2016 года согласился с предложением главы Роспотребнадзора приостановить продажу непищевой спиртосодержащей продукции, которая содержит более 25% алкоголя.