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13:38 26.06.2017
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26.06.2017 12:46

Россия достраивает последние самолеты Ан-148

Россия завершит производство российско-украинского регионального пассажирского самолета Ан-148 после достройки последних двух машин.

Как пишет RNS со ссылкой на высокопоставленный источник в госкорпорации «Ростех»,  в Воронеже доделывают последнюю «пару машин», и дальше судьба Ан-148 в России развиваться не будет.

«К сожалению, политика оказалась сильнее разума и ранее сложившегося режима взаимоотношений», — сказал источник, подразумевая отношения между властями России и Украины.

Производство Ан-148 разработки киевского КБ имени Антонова было развернуто на мощностях Воронежского самолетостроительного общества и киевского авиазавода «Авиант». В Воронеже строительство Ан-148 велось по украинской лицензии. В 2016 году из-за разрыва кооперационных связей с поставщиками комплектующих из России Украиной не было выпущено ни одного Ан-148 и модификации Ан-158 с увеличенной пассажировместимостью. В феврале этого года стало известно, что компания «Антонов» продолжит выпуск Ан-148 после замены в них российского оборудования.


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Розничные и ресторанные сети готовы заключить договора на более чем 600 000 кв.м. в рамках первого петербургского Центра переговоров по торговой недвижимости
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23.06.2017 15:16
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