Россия достраивает последние самолеты Ан-148

Россия завершит производство российско-украинского регионального пассажирского самолета Ан-148 после достройки последних двух машин.

Как пишет RNS со ссылкой на высокопоставленный источник в госкорпорации «Ростех», в Воронеже доделывают последнюю «пару машин», и дальше судьба Ан-148 в России развиваться не будет.

«К сожалению, политика оказалась сильнее разума и ранее сложившегося режима взаимоотношений», — сказал источник, подразумевая отношения между властями России и Украины.

Производство Ан-148 разработки киевского КБ имени Антонова было развернуто на мощностях Воронежского самолетостроительного общества и киевского авиазавода «Авиант». В Воронеже строительство Ан-148 велось по украинской лицензии. В 2016 году из-за разрыва кооперационных связей с поставщиками комплектующих из России Украиной не было выпущено ни одного Ан-148 и модификации Ан-158 с увеличенной пассажировместимостью. В феврале этого года стало известно, что компания «Антонов» продолжит выпуск Ан-148 после замены в них российского оборудования.