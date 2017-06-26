В Лендоке пройдёт благотворительный классический концерт в пользу «Ночлежки»

Петербургская благотворительная организация «Ночлежка» приглашает на пятый классический концерт, который пройдёт 27 июня на открытой киностудии Лендок (наб. Крюкова канала, 12, рядом с Мариинским театром).

«Это будет наш пятый благотворительный концерт цикла «От Моцарта до джаза», в этот раз его тема – «Французский импрессионизм и Испания». Как всегда, мы совместим интересный рассказ об истории музыки с живым исполнением произведений. Играют в этот раз арфистка Татьяна Репникова (она музыкант Мариинки!) и пианистка Наталия Учитель», – рассказали в «Ночлежке»

«Конец XIX – начало XX века – время расцвета композиторских школ. Во французской музыке этот период связывают с творчеством Дебюсси и Равеля. В испанской – Альбениса, Гранадоса, де Фальи. Яркость и красочность тембров, ритмическая упругость, образность этой музыки напоминают известные картины французских и испанских художников этого времени: от импрессионистов Моне и Ренуара до постимпрессионистов Матисса, Ван Гога и темпераментных Пикассо и Дали», – вот как романтично рассказывает про тему концерта наш лектор, доцент Консерватории Ольга Скорбященская.

В «Ночлежке» пообещали, что концерт в Лендоке точно будет интересным и душевным: «С нами будут полюбившиеся кресла-пуфики, на которых можно удобно развалиться, человеческий рассказ про классику и виртуозное исполнение артистов, которые не могут жить без музыки».

Все вырученные от продажи билетов деньги пойдут на работу «Ночлежки».