Силуанов не согласился с Росстатом и заявил, что доходы россиян выросли

Уровень жизни в России и реальные доходы населения растут, заявил глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов 26 июня. Росстат настаивает на обратном.

Как заметил Силуанов в эфире телеканала «Россия 1», после всех обязательных выплат на руках у жителей России с начала текущего года стало оставаться больше денег.

«Особенно в мае», – отметил министр. Темпы роста, по его данным, составляют 3%. В своих оценках он ссылается на некую статистику, которая подтверждает рост реальных доходов граждан. Источник знания при этом он не называет.

Ранее на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале Силуанов рассказал о почти двадцатипроцентном увеличении доходов регионов России за первые два месяца 2017-го в годовом эквиваленте.

Между тем Федеральная служба государственной статистики (Росстат) качественных изменений в уровне жизни россиян не заметила. Согласно её данным, апрельские доходы в стране просели на 7,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В марте они увеличились на 8%, но аналитики связали это с разовой выплатой пенсионерам. При этом, по данным социологов, более 40% россиян на зарплату могут позволить себе только еду, а иногда денег не хватает и на продукты. В то же время минимальный набор продуктов питания в России в 2017 году с января по май подорожал на 9,4% — до 4036 рублей.