«ТаксовичкоФ» и «Дом Культуры Льва Лурье» отправят всех желающих в 1917 год
Устроившись в машине, слушатели «проживут» 10 месяцев в захваченном революцией Петрограде.
Писатель и журналист, автор книг и документальных фильмов по истории России и истории города Лев Лурье создал для «ТаксовичкоФ» авторскую экскурсию, погружающую слушателей в подробности жизни революционеров: «Ленин был в таком гневе, <…> что даже не заметил, как у него с головы порывом ветра сорвало шляпу и знаменитый парик. Они упали в лужу, а Ленин надел их мокрыми на голову и продолжил ругать Зиновьева», – можно будет услышать, проезжая Карповский переулок.
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Часовая поездка начнется от Мариинского дворца и закончится у Зимнего. Экскурсия будет переведена на 5 языков и адаптирована для иностранцев. Кроме исторических материалов, подготовленных и начитанных Львом Лурье, слушателей экскурсии ждёт подборка записей российских композиторов, живших и творивших во времена революции.
Заказать историческую поездку можно в мобильном приложении и на сайте, или позвонив по телефону «ТаксовичкоФ».
«Столетие Революции – важная дата в жизни Санкт-Петербурга. Ведь именно в нашем городе произошли события, изменившие лицо страны и повлиявшие на весь мир. Мы считаем, что об этом нужно не только помнить, но и знать в подробностях. Поэтому решили создать экскурсию не по привычному всем парадному Петербургу, а по местам, где происходили важнейшие события 1917 года», – прокомментировал Анатолий Малышев операционный директор компании «ТаксовичкоФ».
«Я считаю своей задачей незанудное просвещение. Во всех своих исследованиях и выступлениях я стараюсь затрагивать темы и сюжеты, по которым не водят экскурсии и не читают общедоступные лекции. Поэтому мне было очень приятно готовить аудиогид по революционному Петрограду. Я поставил своей задачей увлекательно и понятно рассказать о местах, где происходили главные события, повлиявшие на судьбу Революции, – сообщил Лев Лурье. – Благодаря участию «ТаксовичкоФ» слушатели экскурсии смогут не только представить, но и увидеть эти места, предприняв небольшое путешествие из 2017 в 1917 год».