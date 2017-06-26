«ТаксовичкоФ» и «Дом Культуры Льва Лурье» отправят всех желающих в 1917 год

Устроившись в машине, слушатели «проживут» 10 месяцев в захваченном революцией Петрограде.

Писатель и журналист, автор книг и документальных фильмов по истории России и истории города Лев Лурье создал для «ТаксовичкоФ» авторскую экскурсию, погружающую слушателей в подробности жизни революционеров: «Ленин был в таком гневе, <…> что даже не заметил, как у него с головы порывом ветра сорвало шляпу и знаменитый парик. Они упали в лужу, а Ленин надел их мокрыми на голову и продолжил ругать Зиновьева», – можно будет услышать, проезжая Карповский переулок.

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Часовая поездка начнется от Мариинского дворца и закончится у Зимнего. Экскурсия будет переведена на 5 языков и адаптирована для иностранцев. Кроме исторических материалов, подготовленных и начитанных Львом Лурье, слушателей экскурсии ждёт подборка записей российских композиторов, живших и творивших во времена революции.

Заказать историческую поездку можно в мобильном приложении и на сайте, или позвонив по телефону «ТаксовичкоФ».

«Столетие Революции – важная дата в жизни Санкт-Петербурга. Ведь именно в нашем городе произошли события, изменившие лицо страны и повлиявшие на весь мир. Мы считаем, что об этом нужно не только помнить, но и знать в подробностях. Поэтому решили создать экскурсию не по привычному всем парадному Петербургу, а по местам, где происходили важнейшие события 1917 года», – прокомментировал Анатолий Малышев операционный директор компании «ТаксовичкоФ».