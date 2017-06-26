"Газпром" доведет количество "Зенитов" в Петербурге до пяти

В скором времени в Петербурге появится сразу несколько новых команд по игровым видам спорта, объединенных под брендом "Зенит". Как стало известно "Фонтанке", спонсором выступит компания "Газпром".

В частности, планируется создание гандбольного и мини-футбольного "Зенитов". Перед новыми клубами будет ставиться задача завоевания титулов чемпионов России.

Напомним, в 2014 году в Петербурге уже был создан баскетбольный "Зенит". В 2017 году на чемпионат России по волейболу официально был заявлен волейбольный "Зенит". Обе команды спонсируются "Газпромом".