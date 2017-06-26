С объектов Кубка конфедераций вывезли 450 кубометров мусора

В дни проведения футбольных матчей Кубка конфедераций в Петербурге было собрано и вывезено почти 450 кубометров мусора.

Как сообщает пресс-служба городского комитета по благоустройству, в уборке, прилегающей к спортивной арене, до и после проведения футбольного матча 24 июня было задействовано свыше 200 человек. После завершения футбольного матча дорожники промыли дороги и тротуары с использованием специальных шампуней, и к 3:00 вся территория была убрана.

После открытия Кубка конфедераций спецтранспорт петербургского Завода по механизированной переработке бытовых отходов (МПБО-2) вывез около 180 кубометров отходов.

Раздельный сбор мусора на матчах Кубка конфедераций проводится по методологии, рекомендованной оргкомитетом ФИФА: устанавливаются отдельные контейнеры для перерабатываемого и неперерабатываемого мусора, они маркированы специальными символами и надписями. К первому относятся пластиковые бутылки и стаканы, упаковочная пленка, алюминиевые банки, стекло и незагрязненная бумага – вторсырье направлено на предприятия по переработке. Прочие отходы оказались в биобарабанах МПБО-2.

Мусорные контейнеры были установлены на всех основных транзитах, ведущих к спортивной арене: Северной и Южной дорогах, Рюхиной улице, Футбольной площади и т.д. Всего было установлено 68 специальных контейнеров на 30 точках. На самом стадионе было установлено 96 контейнеров емкостью 1,1 кубометра на 45 точках.