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26.06.2017 11:29

Как в Петербурге выбирают цвета для домов?

Некоторые дома в Петербурге белые, а некоторые пестрые. Почему? Кто и как принимает решение о том, будет ли фасад новостройки выдержан в ярких тонах или в пастельных? И кто защитит Петербург от цветовой чехарды и неупорядоченности?*
Как в Петербурге выбирают цвета для домов?
«Дом на набережной»

Нескромная яркость окраин

Что по этому поводу говорят эксперты строительного рынка? В Холдинге RBI (входят компании RBI и «Северный город») считают, что разноцветность – не признак хорошего тона.

– Да, сегодня в оформлении домов эконом-класса, особенно за КАД, встречаются попытки придать фасаду дополнительный интерес за счет пестрых и кричащих раскрасок, – объясняет директор по маркетингу RBI Михаил Гущин. – Но более перспективна все-таки комплексная разработка всех архитектурных решений в рамках общей идеологии проекта. Когда все, начиная от цвета фасада и заканчивая внутренней отделкой и малыми архитектурными формами во дворе, выполняется в одной концепции.

В этом случае даже разные цвета фасада, если они относятся к одной цветовой гамме, могут выглядеть гармонично и делать визуальную среду комфортной для человека. Кстати, архитектуру своих проектов в RBI создают с учетом концепции, которая построена на научных данных и так и называется – концепция комфортной визуальной среды. Ее создали специалисты Lumiknows – широко известного бюро промышленного дизайна, которое занималось разработкой дизайн-стратегий для таких компаний, как Samsung, Danfoss, Renault, Philips.

Солнечно, оранжево, тепло

Так, в раскраске фасада Ultra City, одного из новых жилых комплексов в Приморском районе, использована палитра цветов «серый, белый, желтый, бордовый, оранжевый». В основном это теплые тона. Исследования психологов говорят о том, что у нас в Петербурге, где за целый календарный год едва набирается 70 солнечных дней, экология визуальной среды, в которой живет человек, требует преимущественного использования теплых солнечных оттенков.

Ultra City
Ultra City

Причем цвета распределены особым образом. Фасад Ultra City разбит на несколько цветовых ярусов по принципу «светлый верх – темный низ». Это решение необычно, оно запоминается: даже будущие жители дома говорят о себе как о жильцах «оранжевого» или «красного» этажа. Какая связь с идеологией проекта? Концепция «ultra» предполагает использование «ультрасовременных», смелых дизайнерских решений, новейших дизайнерских разработок.

Все по-серьезному

Совсем другой пример – «Дом на набережной», необычный с точки зрения архитектуры, строящийся сегодня в Невском районе. Почему этот дом – серо-сливовый? Вспомним о лучших образцах архитектуры сталинского классицизма. Вспомним и о московском тезке – знаменитом «доме на набережной» напротив Кремля. По данным психологов, этот оттенок ассоциируется у людей с такими понятиями, как «благородство», «власть», «серьезность», «могущество». Словом, этот цвет не терпит легкомысленного отношения. Получается, если дом продуман до мелочей, то и его цвет не может быть случайным!

*"На правах рекламы"


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