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Общество
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26.06.2017 11:33
10 Комментариев

Финские диверсанты: охота за партизанами и рейды в советский тыл

26 июня 1941 года Финляндия официально объявила о состоянии войны с СССР. В последующие три года на Карельском фронте шло военное противостояние, активное участие в котором на стороне Советского Союза принимали карельские партизаны. "Фонтанка.фи" вспомнила основные вехи той истории.
Финские диверсанты: охота за партизанами и рейды в советский тыл
SA-kuva, архив Министерства обороны Финляндии

Практически сразу после заключения Московского мирного договора в марте 1940 года финское командование начало формирование частей специального назначения. К 1941 году были созданы четыре особых армейских подразделения для ведения дальней разведки, диверсий и боевых действий в глубоком тылу. Позднее, уже в ходе ведения войны-продолжения с СССР, они были объединены в единое подразделение – 4-й специальный батальон для проведения дальних разведывательных операций.

22 июня 1941 года, около 4 часов утра, 43 немецких самолета совершили вторжение в воздушное пространство СССР из воздушного пространства Финляндии над Карельским перешейком. В этот же день была проведена и первая в ходе Великой Отечественной войны диверсионная операция с участием военнослужащих финских частей специального назначения – с двух немецких гидросамолетов "Хенкель Хе-115", недалеко от Беломорско-Балтийского канала было высажено 16 финских диверсантов. Но диверсионная операция не завершилась успехом – подрыв шлюзов канала диверсантам осуществить не удалось.

Специальные подразделения имели отличное снабжение и вооружение. В качестве основного вида вооружения бойца финского диверсионного подразделения использовался пистолет-пулемет «Суоми», дополнительно – пистолет «Маузер» или «Парабеллум». Иногда выдавали и трофейные винтовки «СВТ 40». Диверсионная группа обязательно имела при себе средства для установки засад и ловушек для преследователей: противопехотные мины и мины-ловушки для установки на лыжне.

Добровольцы проходили специальный отбор и стажировку. Подготовка и испытательный срок, в ходе которого новичок уже участвовал в боевых рейдах, продолжались не менее одного года. Как правило, все солдаты и офицеры диверсионной группы, выполняющей задание, были уроженцами той местности, где проводился рейд или операция по зачистке от партизан, многие хорошо знали русский язык. Служили в таких подразделениях и выходцы из СССР, ненавидевшие советскую власть, и перебежчики. Известный пример – Матти Путкинен, уроженец Советского Союза, который прошел диверсионную подготовку в СССР и был сброшен на территорию Финляндии для ведения разведки, но сразу сдался в плен финнам и предложил им сотрудничество, после чего члены советской разведгруппы были задержаны и расстреляны. Путкинен прошел обучение в финской разведшколе и воевал в диверсионной группе Илмари Хонканена.

В связи с активностью советских партизан с начала 1942 года финны усилили охрану своих коммуникаций, укрепили оккупированное ими побережье Онежского озера и другие участки фронта, старались закрыть все пути прохода в свои тылы. Были созданы укрепленные опорные пункты с артиллерией, пулеметами, наблюдательными постами и вышками, минными полями, проволочными заграждениями, организованы полевые заставы и передвижные дозоры. Зимой прокладывались контрольные лыжни, которые несколько раз в сутки проверялись дозорами. Вдоль дорог вырубали леса. По примеру борьбы с партизанами в Белоруссии проводились и акции устрашения оставшегося в Карелии мирного населения. Кроме специальных подразделений, которые в случае преследования партизанских соединений использовали служебных собак, на борьбу с партизанами командование направляло регулярные войска, кавалерию и пограничные части.

Полностью материал читайте на сайте Fontanka.fi


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комментарии пользователей (10)
funtanka
26 июня 2017 г. 13:31
Captan: княжество-то великое, так что есть что вспомнить. Хотя сами по себе финны нация сугубо мирная, лишь бы их не трогали и хорошо, выбиться в лидеры и бомбить Сирию никакого желания нет. У них даже антирекорд по убийствам в этом году поставили — то ли одно, то ли два за отчётный период.
funtanka
26 июня 2017 г. 13:26
omain: и Сестрорецк, и Колтуши. Много ихних положили коммуняги, есть от чего нож точить. Кстати, если вы были в Выборге в местном краеведческом музее, то наверное обратили внимание что к русским как к нации у наших соседей вполне дружеское отношение, а вот ко всяким деструктивным идеологиям типа тогдашней коммунистической идее или к сегодняшней имперской коррупции сугубо отрицательное. Интересно, что коммуняг в Выборге в 18м резали не только финны, но и наши русские рабочие.
Modest
26 июня 2017 г. 13:23
Captan: Похоже, о тех временах уже никакая правда не нужна. Востребованы только героические мифы.
Captan
26 июня 2017 г. 12:52
Modest: Да, не либеральская правда !
Captan
26 июня 2017 г. 12:51
omain: До 1710 года принадлежал Швеции, как и вся Финляндия. При Петре 1 присоединен к российской империи, а с 1744, при Екатерине 2 стал центром Выборгской (Финляндской) губернии. С 1811 – город Великого княжества Финляндского. Так что, что им там снится никого не волнует ! Швеция же не помышляет о своём былом могуществе и эти тихо забудут !
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