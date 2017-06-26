Финские диверсанты: охота за партизанами и рейды в советский тыл

26 июня 1941 года Финляндия официально объявила о состоянии войны с СССР. В последующие три года на Карельском фронте шло военное противостояние, активное участие в котором на стороне Советского Союза принимали карельские партизаны. "Фонтанка.фи" вспомнила основные вехи той истории.

Практически сразу после заключения Московского мирного договора в марте 1940 года финское командование начало формирование частей специального назначения. К 1941 году были созданы четыре особых армейских подразделения для ведения дальней разведки, диверсий и боевых действий в глубоком тылу. Позднее, уже в ходе ведения войны-продолжения с СССР, они были объединены в единое подразделение – 4-й специальный батальон для проведения дальних разведывательных операций.

22 июня 1941 года, около 4 часов утра, 43 немецких самолета совершили вторжение в воздушное пространство СССР из воздушного пространства Финляндии над Карельским перешейком. В этот же день была проведена и первая в ходе Великой Отечественной войны диверсионная операция с участием военнослужащих финских частей специального назначения – с двух немецких гидросамолетов "Хенкель Хе-115", недалеко от Беломорско-Балтийского канала было высажено 16 финских диверсантов. Но диверсионная операция не завершилась успехом – подрыв шлюзов канала диверсантам осуществить не удалось.

Специальные подразделения имели отличное снабжение и вооружение. В качестве основного вида вооружения бойца финского диверсионного подразделения использовался пистолет-пулемет «Суоми», дополнительно – пистолет «Маузер» или «Парабеллум». Иногда выдавали и трофейные винтовки «СВТ 40». Диверсионная группа обязательно имела при себе средства для установки засад и ловушек для преследователей: противопехотные мины и мины-ловушки для установки на лыжне.

Добровольцы проходили специальный отбор и стажировку. Подготовка и испытательный срок, в ходе которого новичок уже участвовал в боевых рейдах, продолжались не менее одного года. Как правило, все солдаты и офицеры диверсионной группы, выполняющей задание, были уроженцами той местности, где проводился рейд или операция по зачистке от партизан, многие хорошо знали русский язык. Служили в таких подразделениях и выходцы из СССР, ненавидевшие советскую власть, и перебежчики. Известный пример – Матти Путкинен, уроженец Советского Союза, который прошел диверсионную подготовку в СССР и был сброшен на территорию Финляндии для ведения разведки, но сразу сдался в плен финнам и предложил им сотрудничество, после чего члены советской разведгруппы были задержаны и расстреляны. Путкинен прошел обучение в финской разведшколе и воевал в диверсионной группе Илмари Хонканена.

В связи с активностью советских партизан с начала 1942 года финны усилили охрану своих коммуникаций, укрепили оккупированное ими побережье Онежского озера и другие участки фронта, старались закрыть все пути прохода в свои тылы. Были созданы укрепленные опорные пункты с артиллерией, пулеметами, наблюдательными постами и вышками, минными полями, проволочными заграждениями, организованы полевые заставы и передвижные дозоры. Зимой прокладывались контрольные лыжни, которые несколько раз в сутки проверялись дозорами. Вдоль дорог вырубали леса. По примеру борьбы с партизанами в Белоруссии проводились и акции устрашения оставшегося в Карелии мирного населения. Кроме специальных подразделений, которые в случае преследования партизанских соединений использовали служебных собак, на борьбу с партизанами командование направляло регулярные войска, кавалерию и пограничные части.

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