Власти обяжут гипермаркеты строить съезды на федеральные трассы

Торговые центры площадью свыше 10 тыс. квадратных метров, расположенные вблизи федеральных трасс, должны строить и содержать за свой счет подъездные пути к магистралям и парковки. Об этом говорится в принятом Госдумой в первом чтении законопроекте.

Как сообщает «Коммерсантъ», поправки к закону «Об автодорогах и дорожной деятельности в РФ» разработаны правительством. Съезды на трассы должны быть спроектированы с разгонными полосами и с учетом других современных нормативов, сообщает издание. За согласование «присоединений» будет взиматься плата в соответствии с правительственным распоряжениям. Работы без согласований приравниваются к самострою.

Как сообщил в Госдуме замминистра транспорта России Сергей Аристов, эти требования сейчас распространяются на объекты дорожного сервиса (в частности, заправки и гостиницы), но не на гипермаркеты. Между тем, заявил чиновник, торговые центры «существенно влияют на пропускную способность автодорог».

Законопроект дает региональным властям право вводить такие же требования и для гипермаркетов, расположенных у региональных автодорог, а не только на обочине федеральных трасс.

С помощью данного требования чиновники рассчитывают сэкономить на дорожных работах свыше 17 млрд рублей, отмечает издание. В эту сумму оценивается «ущерб» автодорог от присоединения 1,5 тыс. российских гипермаркетов. В частности, в пояснительной записке к документу говорится, что в часы пик пропускная способность трасс у этих ТЦ падает почти наполовину.

По словам представителей крупных сетей, если во всех проектах придется строить дороги за свой счет, затраты на открытие одного объекта возрастут. Издание отмечает, что в пояснительной записке к законопроекту минимальная стоимость строительства километра однополосной автодороги оценивается в 45 млн рублей.