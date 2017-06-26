Российскую авиакомпанию оштрафовали на 200 тысяч за задержки рейсов
Авиакомпанию "Икар" оштрафовали на 200 тыс. рублей за задержки рейсов из Екатеринбурга во Вьетнам.
Как сообщает "Уралинформбюро" со ссылкой на данные Красноярской транспортной прокуратуры, 25 марта 2017 года из-за технической неисправности самолета туристы прождали вылета в Нячанг более 11 часов. Перевозчик не удосужился предоставить путешественникам резервное судно. Аналогичный факт был зафиксирован 26 апреля. Свердловчане прождали вылета в Камрань более 9 часов.
"Икар" был признан виновным в административном правонарушении: осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией.
От задержек рейсов этим летом страдают и петербургские отпускники. Большие трудности испытывает авиакомпания "ВИМ-авиа". Так, 24 июня авиакомпания на 15 часов задержала рейс из Турции в Северную столицу и несколько других перелетов. Перевозчик в принудительном порядке сократил чартерную программу после массовых задержек чартерных и регулярных рейсов в начале туристического сезона. Транспортная прокуратура завела на компанию административное дело.