Виновник столкновения катера и теплохода на Неве мог быть нетрезв

Тридцатишестилетний петербуржец, управлявший катером, который врезался в прогулочное судно с туристами ночью 26 июня на Неве, находился в состоянии сильного опьянения в момент аварии.

Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по СЗФО. По предварительной информации, от удара пострадал другой тридцатишестилетний житель города, который был госпитализирован с травмами головы. Оба плавсредства получили повреждения, сильно помяло судно-виновник происшествия, отмечают в ведомстве. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия.

Авария, как писала «Фонтанка», произошла сегодня ночью в 1.40 напротив дома №14 по набережной Кутузова. Прогулочный теплоход «Альдемарин» с 48 туристами на борту двигался по экскурсионному маршруту в сторону Литейного моста, когда в корму по правому борту на полном ходу врезался частный трехместный катер.