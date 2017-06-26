Петербуржца отправили в колонию за полумиллионный долг по алиментам

Мировой судья Петербурга не оценил пренебрежение алиментщика работой на благо государства и почти на три месяца отправил его обдумывать свою разборчивость в колонию-поселение.

Как сообщили 26 июня в городском управлении Федеральной службы судебных приставов, 30-летний местный житель должен был ежемесячно отдавать четверть своей зарплаты на содержание шестилетнего сына, но с выплатами не торопился. Когда долг дорос до 500 тыс. рублей, в дело вмешались судебные исполнители.

Отцовские чувства будили сначала административно, но 70 часов обязательных работ терапевтического эффекта не возымели. Уклонист уверял, что отдавал деньги лично в руки матери ребенка, но приставов не убедил и получил уголовное дело. Суд обязал алиментщика восемь месяцев потрудиться на благо государства, но встретил неожиданный отпор. Мужчину не устроила должность в жилищно-коммунальной службе: он наотрез отказался отбывать наказание там, где мало платят. Мировой судья спорить не стал и заменил наказание на 80 дней лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

На днях для другого должника из Петербурга неуплата алиментов окончилась более трагически. В минувшие выходные частный извозчик, задолжавший 229 тыс. рублей, не смог пережить лишения прав на управление машиной.