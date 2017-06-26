В ИД RETAILER посчитали актуальный спрос на торговую недвижимость в СЗФО

Розничные и ресторанные сети готовы заключить договора на более чем 600 000 кв.м. в рамках первого петербургского Центра переговоров по торговой недвижимости

В этот четверг, 29 июня состоится первый петербургский Центр Переговоров по торговой недвижимости. Суть проекта – организация переговоров между продавцами и покупателями недвижимости – представителями развивающихся розничных и ресторанных сетей. Собственники и управляющие торговых центров и объектов стрит-ретейла могут записаться на переговоры к конкретным сетям на странице проекта в режиме онлайн.

Со стороны розничных и ресторанных сетей в переговорах примут участие более 90 брендов: 11% ресторанные сети и 89% торговые сети. Распределение по сегментам такое: 28% фэшн-ретейл, 8% детские товары, 23% FMCG, 15% БТиЭ; оставшиеся 26% – это мебель, товары для дома, ювелирные товары, аптеки.

Эти компании планируют открывать точки продаж не только в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, но и в Калининграде, Петрозаводске, Архангельске, Мурманске, Пскове, Вологде и других городах СЗФО.

Максимум спроса приходится на торговые помещения в диапазоне до 150 кв м – 46%. Затем диапазон от 150 до 500 кв м, такими помещениями интересуются 41% участников. Более крупные площади рассматривает вдвое меньшее количество ретейлеров: в диапазоне от 500 до 1 000 кв м – 19%, свыше 1 000 кв м – 21%.

Предпочтения по размещению в стрите и ТЦ разделились так: 54% рассматривают и ТЦ, и стрит; 29% только ТЦ, а 17% только стрит. Причем в стрит-ретейле востребованы объекты от 10 до 3 000 кв м, тогда как в торговых центрах верхняя планка достигает значения 20 000 кв м.

Есть среди ретейлеров и желающие купить помещения, их 15%, остальные 85% рассматривают только аренду. А вот купить земельный участок под магазины готовы 28% розничных сетей.

Суммарное количество помещений в СПб и СЗФО, которое готовы арендовать или купить участники Первого петербургского Центра переговоров по торговой недвижимости, составляет 1 237, а общая потребность в торговых площадях превышает 600 000 кв. м. Организаторы прогнозируют 29 июня провести более 1000 официальных переговоров. Собственники и управляющие ТЦ и объектов стрит-ретейла могут записаться на переговоры к конкретным сетям на странице проекта в режиме онлайн.