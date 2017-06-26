В Госдуме предлагают ужесточить наказание за взятки и кумовство

Депутаты Госдумы предлагают увеличить наказание за дачу и получение взятки, а также расширяют понятие взяточничества, дополняя его получением «неимущественных преимуществ».

Об этом 26 июня сообщает «Регнум» со ссылкой на «Известия». Законопроект с поправками в Уголовный кодекс РФ подготовили депутаты комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Изменения коснутся следующих статей УК РФ: 202 — злоупотребление полномочиями, 204 — коммерческий подкуп, 290 и 291 — дача и получение взятки.

Предлагается ужесточить наказание за дачу и получение взятки с действующих двух и трех лет соответственно до четырех лет лишения свободы. Кроме того, ввести ответственность для третейских судей: злоупотребление полномочиями для них будет караться лишением свободы сроком до трех лет.

Авторы законопроекта считают неполным существующее определение взятки и предлагают значительно расширить это понятие. Действующие нормы закона определяют взятку как получение денег, имущества либо получение услуг, стоимость которых можно выразить в денежном эквиваленте. Введение понятия нематериальной, неимущественной взятки позволит рассматривать как правонарушение взаимное оказание услуг, случаи «кумовства» и подобное.

«Это могут быть взаимовыгодные услуги — например, когда родственника высокопоставленного чиновника берут на работу в коммерческую организацию с высокой зарплатой без должной квалификации, а тот помогает бизнесу, используя свои служебные возможности», — поясняет автор законопроекта, зампредседателя комитета по безопасности Анатолий Выборный.

Между тем эксперты опасаются, что доказать подобного рода неимущественные услуги будет сложно. Кроме того, существует опасность «перегибов», когда в качестве неимущественных услуг будут рассматриваться любые отношения чиновников с гражданами.

Новый законопроект уже получил положительные отзывы Верховного суда и Генпрокуратуры.