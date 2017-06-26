СМИ: ЕР откажется от цитат Путина на региональных выборах

«Единая Россия» не будет использовать в агитации на региональных выборах губернаторов и депутатов цитаты президента Владимира Путина.

Об этом 26 июня сообщает «Коммерсантъ». По словам источника газеты в «Единой России», региональные кампании традиционно опираются на местную специфику, хотя и нет «никаких проблем» с согласованием цитат Путина. Президент «для партии первичен», а в каждом регионе своя политическая ситуация.

«Поэтому территориям, где есть хотя бы какие-то риски влияния на его рейтинг, его образ в агитации использовать было бы неправильно. Поэтому есть единообразное решение для всех», — цитирует «Коммерсантъ» своего собеседника.

Региональные избирательные кампании согласовываются c руководством партии. Так, в Перми откажутся только от цитат Путина, рассказали в местном отделении «Единой России» «Коммерсанту». В окружении врио губернатора Максима Решетникова отметили, что посыл президента по развитию цифровой экономики, наоборот, будут активно использовать. В регионе прямых губернаторских выборов не было 17 лет.

В Удмуртии размещены билборды с цитатами врио губернатора Александра Бречалова без упоминания «Единой России». Его кампания также пройдет с акцентом на федеральный центр: 2 июля руководство республики проведет в Москве национальный праздник почитания труда и любви к земле «Гербер» вместе с вице-премьером Аркадием Дворковичем и председателем комитета Госдумы по культуре Станиславом Говорухиным.

В основу кампании в Мордовии ляжет послание врио главы правительства и план на ближайшие пять лет. В Саратовской области, откуда спикер Госдумы Вячеслав Володин, акцент будет сделан на эффективном взаимодействии единороссов и представителей федеральной власти.

В Свердловской области врио губернатора Евгений Куйвашев с партией реализует кампанию «Пятилетка развития», рассказал лидер региональных единороссов Виктор Шептия.