У Литейного моста катер протаранил прогулочный теплоход

Речную прогулку по Неве в ночь на 26 июня прервал катер, врезавшийся в бок экскурсионного теплохода. Люди в результате аварии не пострадали.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, инцидент произошёл в 01:40 напротив дома №14 по набережной Кутузова. Прогулочный теплоход «Альдемарин» двигался по экскурсионному маршруту в сторону Литейного моста, когда в корму по правому борту на полном ходу врезалось маломерное судно. На теплоходе в момент аварии было 48 туристов и команда, на катере – трое. По данным ведомства, люди в аварии не пострадали, «Альдемарин» отделался незначительными повреждениями лакокрасочного покрытия и лишился сигнального огня. Больше всего досталось катеру: у него разбита носовая часть.

Чтобы разобраться в обстоятельствах случившегося, на место выехали Санкт-Петербургский транспортный прокурор и его заместитель. Виновных ищет Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.