Автор энциклопедии петербургского рока попал в реанимацию

Петербургский музыкальный журналист Андрей Бурлака попал в реанимацию в тяжелом состоянии в ночь на понедельник, 26 июня.

Как стало известно «Фонтанке», скорую помощь вызвали в подземный переход у станции метро «Лиговский проспект» около полуночи. Прибывшие на место медики обнаружили автора энциклопедии петербургского рока: у 61-летнего журналиста диагностировали черепно-мозговую травму. Бурлаку оперативно отвезли в больницу.