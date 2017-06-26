Самолёт в Даламан не смог взлететь из Пулково

Пассажиров высадили из самолёта компании «ВИМ-Авиа» после неудачной попытки взлёта в петербургском аэропорту утром 26 июня. Рейс в Турцию задержан большем чем на шесть часов.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, самолёт проблемного авиаперевозчика должен был вылететь в Даламан в 03:05. Борт вырулил на взлётную полосу в четыре часа утра с минимальной, как отметили пассажиры, задержкой. Но покинуть Пулково так и не смог: едва начав разгон, затормозил и вернулся к зданию аэропорта. Пассажирам сообщили, что произошла поломка, и попросили покинуть воздушное судно.

Читатели жалуются, что им не только не предложили еду и напитки, но и не уточнили, сколько придётся ждать отлета на турецкий курорт. Представители «ВИМ-Авиа» сослались на решение техников, которых тоже пришлось ждать.

В настоящий момент на информационном табло Пулково указано, что борт в Даламан должен вылететь в 09:30.