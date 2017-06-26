В Петербурге школьник попал в реанимацию с тяжелой травмой прямой кишки

Школьник с тяжелой травмой прямой кишки госпитализирован из квартиры в Невском районе Петербурга вечером 25 июня. Следственный комитет проверяет обстоятельства, при которых пострадал подросток.

Как стало известно «Фонтанке», мальчика 13 лет скорая увезла из квартиры деда, с которым парень живёт. По предварительной информации, ребёнок целый день провел дома, к вечеру заявил, что ему плохо. После чего родственник вызвал медиков.

В настоящий момент школьник находится в реанимации и не в состоянии рассказать ничего о случившемся.