CNN ужесточит правила публикации материалов о России

Телеканал CNN вводит новые правила публикации материалов, связанных с Россией.

Как сообщает издание BuzzFeed, это произошло после удаления «из-за несоответствия редакционным стандартам» статьи о связях команды президента Дональда Трампа с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

Издание ссылается на электронное письмо главы одного из подразделений CNN — CNN Money — Ричарда Барбьери, в котором тот указывает, что «никто не будет публиковать контент, связанный с Россией, без обращения ко мне и Джейсону (вице-президенту CNN Джейсону Фаркасу)». «Я изложу принцип работы в понедельник»,— говорится в письме.

Новые ограничения касаются всех подразделений CNN, а не только CNNMoney, которое не было связано с публикацией статьи, которую впоследствии пришлось удалить. В CNN не ответили на вопрос о том, как раньше строился процесс работы с материалами о России.