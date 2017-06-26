ФСБ заявила, что теракт в метро Петербурга готовили с помощью Telegram

При подготовке взрыва в метрополитене Петербурга террористы связывались между собой через мессенджер Telegram.

Об этом 26 июня сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ России.

Как утверждают в спецслужбе, мессенджер использовали на всех стадиях организации и подготовки как взрыва в Петербурге, так и других терактов. Достоверная информация, говорится в сообщении Федеральной службы безопасности, получена при расследовании событий 3 апреля.

По данным ведомства, наиболее активно члены террористических организаций в РФ используют Telegram, поскольку он даёт возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования.

Заявление ФСБ было обнародовано на фоне противостояния между главой Роскомнадзора Александром Жаровым и основателем мессенджера Павлом Дуровым. Чиновник лично к обратился к программисту и предупредил, что Telegram может быть заблокирован на территории России, поскольку подчиненные Дурова игнорируют письма регулятора с просьбами «заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram».

По словам Жарова, включение мессенджера в перечень организаторов распространения информации будет указывать, что он «готов работать по российским законам». В случае, если это требование не будет выполнено, то его деятельность на территории РФ будет невозможна.

Глава Роскомнадзора также заявил, что «Telegram является если не основным, то одним из основных каналов коммуникации для террористов». По его словам, «нежелание господина Дурова предоставлять ключи от этой информации <…> позволяет террористам по-прежнему безнаказанно убивать людей».