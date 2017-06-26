Из Невы на Свердловской набережной достали утонувшего

Мёртвого человека достали из реки Невы в Калининском районе Петербурга вечером 25 июня.

Как стало известно «Фонтанке», тело мужчины заметили около 18.00 у дома №9 по Свердловской набережной. На вид погибшему около 40 лет. Его личность пока установить не удалось, поскольку документов у него при себе не оказалось.

Рыбачащий на берегу мужчина рассказал полицейским, что видел утонувшего некоторое время назад, когда тот, будучи нетрезвым, катался на велосипеде и постоянно с него падал.