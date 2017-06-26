Дуров объяснил Роскомнадзору, где хранятся ключи для расшифровки сообщений в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал обвинения главы Роскомнадзора Александра Жарова в нежелании выдать «ключи дешифрации» сообщений мессенджера.

По словам Дурова, такие слова Жарова противоречат 23 статье Конституции России о праве на тайну переписки и демонстрируют «незнание того, как шифруется коммуникация в 2017 году».

Дуров отметил, что обмен секретной информацией в мессенджерах построен на оконечном шифровании, «к которому у владельцев мессенджеров нет и не может быть «ключей для дешифрации», так как ключи хранятся только на устройствах самих пользователей.

Основатель мессенджера указал на то, что помимо Telegram оконечное шифрование используют «все популярные мессенджеры, включая WhatsApp, Viber, iMessage и даже Facebook Messenger».

Террористам и наркодилерам не станет сложнее совершать преступления с возможной блокировкой Telegram, уверен Дуров, так как «в их распоряжении останутся десятки других мессенджеров, построенных на оконечном шифровании (+VPN)».

«Ни в одной стране мира не заблокированы все подобные мессенджеры или все сервисы VPN. Чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет», — заключил основатель мессенджера в посте во «ВКонтакте».

Ранее Жаров в интервью НТВ заявил, что «Telegram является если не основным, то одним из основных каналов коммуникации для террористов». По его словам, это связано с тем, что информация в мессенджере шифруется, из-за чего спецслужбам не удается ее заполучить. Жаров, в частности, сказал, что «нежелание господина Дурова предоставлять ключи от этой информации <…> позволяет террористам по-прежнему безнаказанно убивать людей» с использованием мессенджера как канала коммуникаций.