Порошенко назвал «Северный поток-2» местью Киеву

Россия строит газопровод «Северный поток-2», чтобы отомстить Киеву, в том числе, за решение Стокгольмского арбитража в пользу «Нафтогаза» в споре с «Газпромом». Такое мнение президент Украины Петр Порошенко высказал 25 июня в интервью украинским каналам.

Порошенко отметил, что проект не преследует экономические или энергетические цели, а является чрезвычайно серьезной угрозой для Украины.

«Цель — лишить Украину двух миллиардов долларов, которые она получает за транзит. Это месть за Стокгольм, это месть за решительные антикоррупционные реформы», — уверен президент.

В начале июня глава украинского правительства Владимир Гройсман заявлял, что республика делает все, чтобы не допустить строительства «Северного потока-2», поскольку газопровод «несет угрозу национальной безопасности не только Украины, но и других государств».

Магистральный газопровод «Северный поток — 2» — перспективный проект расширения газопровода «Северный поток», проложенного по дну Балтийского моря из России в Германию. Протяженность «Северного потока-2» составит 1220 километров, а мощность — 55 миллиардов кубометров в год. Он напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей газа. Строительство объекта должно начаться в 2018 году и завершится в конце 2019-го.