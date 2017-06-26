В петербургском лицее нефтегазовый класс получил аттестат зрелости

В лицее № 82 Петроградского района Петербурга состоялся первый в городе выпуск школьников профильного класса «Газпром нефти», который начал работу в сентябре 2015 года. Выпускники готовятся к поступлению в различные профильные для нефтегазовой отрасли вузы.

В течение двух лет (10−11 классы) 26 учеников знакомились с основами нефтегазового дела. Школьники дополнительно изучали основы геологии и материаловедения, математическое моделирование в нефтяном деле и прикладную физику. Помимо предметов нефтегазового профиля в программе были курсы по имиджелогии, тайм-менеджменту и теории решения изобретательских задач.

В число преподавателей входили сотрудники Научно-технического центра «Газпром нефти» и Санкт-Петербургского Политехнического университета.

Внеучебная программа включала в себя выезды на полевые практики, практические занятия в лабораториях профильных вузов, экскурсии в офисы и на объекты компании, участие в турнире школьников «Умножая таланты» и всероссийском форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России».

«Условия разработки месторождений с каждым годом становятся все сложнее, нефтегазовой отрасли постоянно требуются новые решения и подходы, поэтому мы стараемся находить талантливых ребят уже в школе, поощряем интерес к получению инженерного образования и изучению точных наук», − отметил директор по технологиям «Газпром нефти», генеральный директор Научно-технического центра Марс Хасанов.

В сентябре 2017 года в лицее № 82 в профильном классе «Газпром нефти» начнут обучаться новые школьники, прошедшие весной отбор для поступления в 10-й специализированный класс.