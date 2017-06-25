Дзюба рассказал о скандальном «месседже»

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба объяснил «месседж», отправленный им и партнером по команде Александром Кокориным после вылета сборной России из Кубка конфедераций (видео). Об этом 25 июня сообщает «Спорт-Экспресс».

«Этот message – шутка, просто эмоция. Мы не в первый раз используем похожие жесты. Люди что-то додумывают за нас и пытаются раздуть скандал, лишь бы очернить кого-то», – заявил игрок изданию.

При этом Дзюба не стал комментировать игру сборной России на Кубке. Он заявил о том, что мог смотреть игры только в записи – товарищеские игры «Зенита» в то же время. Однако, форвард отметил, что «парни бились и сражались до конца».