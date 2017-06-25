Иран отменяет визы для туристических групп из России

Правительство Ирана приняло постановление об отмене виз для туристических групп из России, говорится в сообщении на сайте иранского кабинета министров.

"Совет министров постановил на взаимной основе установить безвизовый режим для поездок групп граждан Исламской Республики Иран и Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Президент Ирана Хасан Роухани в конце марта совершил визит в Россию. В рамках его поездки в Москву правительства РФ и Ирана заключили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках.