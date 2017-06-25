Глава МИД Венгрии обвинил ЕС в лицемерии в вопросах о мигрантах

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сиярто считает, что Евросоюз ведет себя лицемерно в вопросах, касающихся мигрантов. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.

Осенью 2015 года страны ЕС приняли решение о расселении по своей территории 160 тысяч из находившихся на тот момент в Греции и Италии беженцев из Африки. Квоты распределялись пропорционально населению остальных стран ЕС и ряду других факторов.

Польша обязалась тогда принять 7 тысяч человек, Чехия — 1,6 тысячи, Венгрия — 1,3 тысячи, Словакия — 900 человек. В итоге за последние два года Польша и Венгрия не приняли ни одного мигранта, Чехия взяла 12 человек, Словакия — 16.