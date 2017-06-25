Савченко забросали яйцами в Николаеве

В Николаеве националисты забросали яйцами народного депутата Украины Надежду Савченко, которая в это время проводила встречу с горожанами, сообщает «НикВести».

Как стало известно, на встрече с Надеждой Савченко, националистически настроенные активисты принялись обвинять ее в том, что она работает на российскую власть, а также в том, что она ведет переговоры с террористами.

Со стороны националистов в народного депутата полетели яйца, после чего произошла потасовка.

На месте присутствуют около 20 сотрудников патрульной полиции. После потасовки туда также приехала машина скорой помощи.