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25.06.2017 22:17

Лёв: Черчесов должен спокойно продолжать свою работу в сборной России по футболу

Главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову нужно спокойно продолжать работу над изменениями в команде, он хороший мотиватор и человек, который живет ради футбола, заявил главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв.

«Не скрываю, что хотел бы сыграть в полуфинале с хозяевами. Я очень хорошо знаю Черчесова, мы поддерживаем контакт. Я даже до вчерашнего матча отправил ему сообщение, пожелав всего хорошего. Я был огорчен результатом. Но с другой стороны, мексиканцы заслужили эту победу, играли хорошо. Станислав коренным образом изменил сборную России, на этот процесс уходит время.

Уверен, он будет таким же спокойным, последовательным человеком, который будет развивать команду. Я знаю его как хорошего мотиватора, человека, который живет ради футбола, готов сделать все возможное для продвижения футбола в своей стране. Надо работать спокойно. Он делает свою работу замечательно. Развитие команды занимает гораздо больше времени, чем некоторые думают», — приводит его слова «Р-Спорт».

Источник: Газета.Ru


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