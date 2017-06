Японский флот впервые испытал сверхзвуковую противокорабельную ракету

На прошедшей c 12 по 14 июня в Токио военно-морской выставки и конференции MAST Asia 2017 (Maritime Air Systems and Technologies), агентство по исследованиям и закупкам (Acquisition Technology and Logistics Agency – ATLA) министерства обороны Японии сообщило об испытании перспективной противокорабельной ракеты (ПКР) морского базирования XSSM, передает интернет-издание Navy Recognition.

В ходе испытания, дата которого не сообщается, опытный образец противокорабельной ракеты XSSM был запущен с опытового судна ASE 6102 Asuka Военно-морских сил самообороны Японии по 9-метровому скоростному катеру-мишени Barracuda USV-MT производства канадского отделения компании Qinetiq.

По словам представителя Qinetiq, которые приводит издание, «Barracuda USV-MT успешно выполнил задачу в рамках проекта ATLA XSSM».

Это было первое известное морское испытание ПКР XSSM. До настоящего времени не были опубликованы ни характеристики ракеты, ни ее облик, поскольку разработка осуществлялась в Японии в условиях высокой секретности. Как отмечает интернет-ресурс, первые упоминания о данной программе в японских сообщениях относятся к 2012 году.

По мнению специалистов, XSSM представляет собой вариант авиационной сверхзвуковой противокорабельной ракеты XASM-3 массой в 900 килограммов, которая способна развивать скорость в три раза превышающую скорость звука и имеет дальность полета 150-200 километров при пуске с большой высоты.

Barracuda USV-MT— беспилотный 9-метровый катер с корпусом из стекловолокна. Катер, способный развивать скорость до 25 узлов при волнении моря в три балла, разработан специально для проведения испытаний оружия.