Порошенко заявил о достижении договоренности с США о поставках вооружений

Во время визита в США Петр Порошенко достиг договоренности о поставках на Украину оборонительных вооружений. Об этом, как передает УНИАН, украинский президент заявил в ходе интервью национальному телевидению.

По словам Порошенко, о поставках вооружений он договорился с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. «Мы договорились о том, что сейчас завершается подготовка соглашения о поставках оборонительного оружия, завершается соглашение о военно-техническом сотрудничестве, о сотрудничестве в научно-исследовательских разработках и многие другие соглашения с оборонным ведомством, которые без этого визита откладывались бы намного дольше», — сообщил глава Украины.

Как передает ТСН, Порошенко также рассказал о запланированном на ближайшее время визите министра обороны США на Украину. «Относительно оборонных соглашений мы сегодня имеем фактически согласованный текст. Мы в течение двух-трех месяцев ждем визит министра обороны США в Украину. Во время этого визита мы надеемся, что соглашения будут подписаны», — заявил он. В то же время Порошенко отметил, что пока речь не идет о поставках летальных вооружений.

Посол Украины в США Валерий Чалый в интервью изданию «Укринформ» заявил, что планы поставок на Украину летальных вооружений получили политическую поддержку в Вашингтоне. «Что изменилось и чего не было в последние годы — это официальный запрос Белого дома в бюджете 2018 года, в котором определяется возможность именно предоставления летального оружия оборонительного характера», — заявил дипломат.

Встреча президента США Дональда Трампа и Петра Порошенко прошла в Вашингтоне 20 июня. Она состоялась сразу после объявления Минфином США о расширении санкционного списка в отношении 38 российских физических лиц и компаний.