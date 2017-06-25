Игонин: Вряд ли кто-то воспринял всерьез слова Лебедева об избиении Жиркова

Бывший капитан футбольного клуба «Зенит» Алексей Игонин прокомментировал высказывание вице-спикера Госдумы, член исполкома РФС Игоря Лебедева, жестко раскритиковавшего сборную России.

«Высказывание Лебедева больше присуще членам исполкома РФС. Именно оттуда бывает прилетает подобная футбольная ахинея. Но его статусу вице-спикера Госдумы это вообще никак не соответствует, также, как и тому, что в принципе должен говорить человек его ранга. Последствия? Ну а какие тут могут быть последствия? Вряд ли кто-то воспринял это всерьез. Всем понятно, для чего это говорится. Партии, которую он представляет, присущи громкие высказывания, за которыми мало реальных дел. Я так понимаю, что в футбольном мире теперь его тоже кто-то хочет использовать», – заявил Игонин в разговоре с корреспондентом «Фонтанки».

Напомним, ранее Лебедев призвал «дать в морду» футболисту сборной России Жиркову, удалившемуся по ходу решающей игры с Мексикой на Кубке конфедераций. Также вице-спикер Госдумы обвинил в вылете вратаря Акинфеева.