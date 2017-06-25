Израиль снова атаковал позиции военных Сирии в ответ на обстрел

Военные Израиля снова атаковали позиции сирийской артиллерии у Голанских высот на границе двух стран в ответ на несколько снарядов, которые разорвались на контролируемой Израилем территории.

«В ответ на несколько снарядов, выпущенных в направлении Израиля из Сирии, силы обороны атаковали две артиллерийские позиции и грузовик с боеприпасами, принадлежащий сирийскому режиму», — говорится в сообщении представителя ведомства.

При этом за последние два дня это уже второй подобный инцидент на границе двух стран у Голанских высот.

С израильской стороны потерь нет. Пока неизвестно о возможных потерях среди сирийских военных в результате ответного огня.