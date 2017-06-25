Член Общественной палаты Коми и ее сын погибли в аварии

В республике Коми в аварии погибла член местной Общественной палаты Раиса Шахова. В машине также находился ее четырехлетний сын, говорится в сообщении совещательного органа.

Столкновение двух автомобилей произошло на 152-м километре автодороги Сыктывкар — Троицко-Печорск, неподалеку от поселка Ульяново. Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ГИБДД, также в аварии пострадали шесть человек.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель автомобиля, в которой вместе с сыном находилась Шахова, выехал на встречную полосу. После этого он врезался в следовавшую ему навстречу иномарку. Правоохранительные органы продолжают расследование инцидента.