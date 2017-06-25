Рогозин посоветовал Сербии испугать Запад деревянными С-300

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что Сербия не нуждается в российских ЗРК С-300 и может напугать Запад, построив деревянные, передает РИА «Новости».

Рогозин добавил, что в сербском городе Ниш в 2012 году был учрежден Российско-сербский гуманитарный центр в целях реагирования на чрезвычайные ситуации, что почему-то пугает западные страны.

«Поэтому и говорю, С-300 сербам не надо. Достаточно деревянные построить С-300, они уже умрут там все от страха», — пошутил Рогозин.

Рогозин напомнил, что российско-сербская инициатива состояла в том, чтобы с учетом опыта и технологических возможностей — авиации и всевозможных пожарных средств — разместить такой центр ближе к региону Южной Европы, «чтобы не из Москвы перебрасывать силы и средства в случае необходимости, а сделать это из Сербии», а также обеспечивать разминирование и восстановление территорий, которые были раньше загрязнены минами и боеприпасами.