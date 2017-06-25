Еще
21:29 25.06.2017
Пришлите свою новость!
21:17
Израиль снова атаковал позиции военных Сирии в ответ на обстрел
21:09
Игонин: Вряд ли кто-то воспринял всерьез слова Лебедева об избиении Жиркова
20:57
Член Общественной палаты Коми и ее сын погибли в аварии
20:44
Президент ОАЭ появился на публике впервые за три года
20:30
Определились полуфинальные пары Кубка конфедераций
20:21
Рогозин посоветовал Сербии испугать Запад деревянными С-300
20:07
Эрдоган призвал партнеров по НАТО не обманывать Турцию
19:51
Дюков о Жиркове и Акинфееве: Давайте без истерик
19:42
Захарова рассказала о фантомных болях Макфола из-за неудавшейся карьеры
19:29
Легковушка врезалась в здание театра на Васильевском
19:17
В Индии при падении кабины канатной дороги погибли семь человек
19:04
При крушении одномоторного самолета в Кабардино-Балкарии погиб пенсионер
18:51
Краснодарские художники попросили политического убежища в Швеции
18:38
В Пакистане шестеро детей погибли при взрыве «бомбы-игрушки»
18:26
Отбывающему арест Навальному вызвали скорую
18:13
Пятеро мотострелков из Каменки задержаны за похищение человека
18:00
На Урале пойман водитель, устроивший ДТП со скорой и пожаром
17:50
Трамп обвинил Клинтон в сговоре с демократами против Сандерса
17:39
МЧС обещает Ленобласти два дня погодных неприятностей
17:28
Симонян: Выступление сборной России на Кубке конфедераций нельзя считать провалом
17:17
Шредер: В Европе не будет стабильности без разумных отношений с Россией
17:05
Глава Роскомнадзора предупредил о считанных днях до блокировки Telegram
16:56
Премьер Эстонии заявил о «нулевых отношениях» с Россией
16:47
Мутко рассказал о слезах футболистов сборной России после матча с Мексикой
16:40
В аварии с троллейбусом на Индустриальном пострадал врач скорой помощи
16:35
Количество убийств в Финляндии достигло 100-летнего минимума
16:24
Авиакомпания «Ак Ай Флай» на 12 часов задерживает вылет туристов в Анталью
16:15
ФИФА: допинг-пробы российских футболистов c ЧМ-2014 были отрицательными
16:03
В Буграх и Сосновом Бору женщины умерли в гостях
15:52
Кокорин и Дзюба отправили послание Черчесову
15:40
Под Волгоградом ранили водителя, сбившего инспектора ГИБДД
15:37
Упавший под ЗСД кран демонтировал опору моста
15:28
Берлин выступил против приезда на G20 подравшихся в США охранников Эрдогана
15:17
СК разбирается в гибели ребенка в Саратовской области
15:05
«Челси» купит защитника «Ювентуса» за рекордную сумму
14:53
Очевидец: Трамвай устроил ДТП на Фонтанке, сдавая назад
14:51
С баржи у ЗСД ночью в воду упал кран
14:41
Начало недели в Петербурге будет ветреным
14:30
Американцы представили способный летать почти со скоростью звука беспилотник
14:28
Бриг Tre Kronor, участвовавший в "Алых парусах", покидает Россию
14:19
В Светогорске полыхает и дымит забытая всеми свалка
14:08
Во время наезда на празднующих Ураза-байрам в Ньюкасле пострадали трое детей
13:57
В Минске собирают подписи против военных парадов с тяжелой техникой
13:44
Окружение Жиркова прокомментировало идею депутата о драке
13:32
Мерседес протаранил скорую в Челябинской области
13:20
Адам Уна не захотел переходить в «Зенит»
13:12
Geek Picnic: битвы «Тортика» с «Барракудой» и поезд на жидком азоте
13:08
В Тосно линейно-транспортный станок убил рабочего
13:01
СМИ: В Великобритании машина снова врезалась в толпу мусульман
12:57
ВВС Израиля ударили в Сирии по технике боевиков
12:45
На «Алых парусах» поймали «щипачей»
12:33
Школьная медаль стала причиной проверки СК в Адыгее
12:27
В ночном пожаре на Савушкина погиб мужчина
12:21
Эксперт: если обвинения в адрес российских футболистов подтвердятся, будет вопиющий инцидент
12:10
В Китае казнили трех наркоторговцев
11:59
Греческие хакеры заявили о взломе 300 турецких сайтов
11:48
СМИ сообщили об увеличении числа жертв оползня в Китае до 24
11:39
От Смольного уберут улицу Пролетарской Диктатуры
11:36
Названа причина быстрого распространения огня при пожаре в жилой башне в Лондоне
11:24
Эрдоган упал в обморок во время праздничной молитвы в мечети
11:12
На Стачек мужчину убили ударом в сердце
11:01
Житель Петербурга погиб из-за долгов по алиментам
10:49
Британские СМИ сообщили о пяти игроках сборной России, нарушивших антидопинговые правила
10:40
В столкновении иномарок на Ленинском погибла женщина
10:37
Житель Пушкина открыл стрельбу из окна
10:25
Митрион нокаутировал Емельяненко в первом раунде
10:23
На Приозерском шоссе грузовик перевернулся на крышу
10:12
В Петербурге годовалый ребенок выжил при падении с 3 этажа
10:00
Глава ЦРУ рассказал о десятилетиях попыток России «подорвать демократию в США»
09:26
Мусульмане Петербурга завершили пост под дождем
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
25.06.2017 20:21

Рогозин посоветовал Сербии испугать Запад деревянными С-300

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что Сербия не нуждается в российских ЗРК С-300 и может напугать Запад, построив деревянные, передает РИА «Новости».

Рогозин добавил, что в сербском городе Ниш в 2012 году был учрежден Российско-сербский гуманитарный центр в целях реагирования на чрезвычайные ситуации, что почему-то пугает западные страны.

«Поэтому и говорю, С-300 сербам не надо. Достаточно деревянные построить С-300, они уже умрут там все от страха», — пошутил Рогозин.

Рогозин напомнил, что российско-сербская инициатива состояла в том, чтобы с учетом опыта и технологических возможностей — авиации и всевозможных пожарных средств — разместить такой центр ближе к региону Южной Европы, «чтобы не из Москвы перебрасывать силы и средства в случае необходимости, а сделать это из Сербии», а также обеспечивать разминирование и восстановление территорий, которые были раньше загрязнены минами и боеприпасами.

Источник: Газета.Ru


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
23.06.2017 16:44

Tele2 поддержит триатлон Tour De Vyborg

Tele2 стала партнером триатлона Vyborgtri, который пройдет в Выборге 25 июня в рамках спортивного проекта Tour De Vyborg.
«Добрый – ЗАбег!»
22.06.2017 15:10

В ЦПКиО прошел «Добрый – ЗАбег!»

В Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове прошло благотворительное мероприятие «Добрый – ЗАбег!».
Tele2
19.06.2017 15:15

Прием заявок на конкурс социальных предпринимателей при поддержке Tele2 продлен

Tele2 объявляет о продлении сроков приема заявок на III Всероссийский конкурс социальных предпринимателей «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Президент ОАЭ появился на публике впервые за три года
Рогозин посоветовал Сербии испугать Запад деревянными С-300
Эрдоган призвал партнеров по НАТО не обманывать Турцию
Захарова рассказала о фантомных болях Макфола из-за неудавшейся карьеры
Краснодарские художники попросили политического убежища в Швеции
Отбывающему арест Навальному вызвали скорую
Трамп обвинил Клинтон в сговоре с демократами против Сандерса
МЧС обещает Ленобласти два дня погодных неприятностей
Шредер: В Европе не будет стабильности без разумных отношений с Россией
Премьер Эстонии заявил о «нулевых отношениях» с Россией
«В космосе мы немножко послабее американцев»
Лупить нельзя ругать. Пять открыток матерщинникам
Власти ищут, куда послать оппозиционеров
«Этими арестами власть готовит себе врагов»
Как не погореть на биткоиновой лихорадке
Как Стоун не узнал своих
«Северокорейская тюрьма – это неприятно, но не ужасно»
Полиция добра
Июнь 1917 года: есть такая партия!
«Это, конечно, не санаторий, но условия нормальные»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Geek Picnic: битвы «Тортика» с «Барракудой» и поезд на жидком азоте

Мусульмане Петербурга завершили пост под дождем

Сергей Николаев

Чего хотят выпускники

Новости компаний
Tele2
23.06.2017 16:44
Tele2 поддержит триатлон Tour De Vyborg
Tele2 стала партнером триатлона Vyborgtri, который пройдет в Выборге 25 июня в рамках спортивного проекта Tour De Vyborg.
«Добрый – ЗАбег!»
22.06.2017 15:10
В ЦПКиО прошел «Добрый – ЗАбег!»
В Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове прошло благотворительное мероприятие «Добрый – ЗАбег!».
Tele2
19.06.2017 15:15
Прием заявок на конкурс социальных предпринимателей при поддержке Tele2 продлен
Tele2 объявляет о продлении сроков приема заявок на III Всероссийский конкурс социальных предпринимателей «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании.
Tele2
15.06.2017 10:45
Tele2 поздравляет Business FM с 10-летием
Компания Tele2 стала партнером празднования 10-летия «Business FM Петербург». Торжественный прием «Ночь в музее» прошел в Российском этнографическом музее Санкт-Петербурга.
www.newnordic-thailand.com
14.06.2017 17:08
В Петербурге и Москве открылось официальное представительство азиатского застройщика New Nordic Group
В Петербурге и Москве открылось первое официальное представительство азиатского застройщика. Компания New Nordic Group предлагает гарантированный доход 10 % в год уже со стадии котлована на территории Тайланда и Индонезии.
pixabay.com
14.06.2017 15:00
Петербургских женщин научат правильно «якорить» мужчин
С 20 июня в петербургском тренинг-центре «СЕКС.РФ» стартует тренинг «Якорение. Лайфхаки современной женщины».
ГК «Деловые Линии»
09.06.2017 20:06
Открылся новый офис «Деловых Линий» в Приморском районе в формате "у дома"
Теперь как в Москве. «Деловые Линии» открыли в Санкт-Петербурге первое подразделение формата «у дома»
Фото предоставлены компанией «Группа ЛСР»
09.06.2017 12:50
«Группа ЛСР» открыла в Санкт-Петербурге специальный дом для инвалидов
Новый социальный объект открылся на территории жилого комплекса «Новая Охта». Проект Дом сопровождаемого проживания для людей с нарушениями интеллектуального и физического развития реализован полностью на средства «Группы ЛСР».
АО «Строительный трест»
31.05.2017 12:15
В Петербурге пройдет «Добрый – ЗАбег!» для неравнодушных
17 июня сеть спортивных клубов OLYMP совместно с объединением «Строительный трест» проведет ежегодное благотворительное мероприятие «Добрый – ЗАбег!» в Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове.
«ФОРТОЛЕТ»
31.05.2017 10:37
3-4 июня в форту Константин состоится фестиваль воздушных змеев "ФОРТОЛЕТ"
3 и 4 июня 2017г. при поддержке Администрации Кронштадтского района на территории историко-культурного комплекса форт Константин состоится 1-й международный фестиваль воздушных змеев «ФОРТОЛЕТ».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.