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25.06.2017 19:51

Дюков о Жиркове и Акинфееве: Давайте без истерик

Член исполкома РФС и председатель совета директоров петербургского «Зенита» Александр Дюков заявил о недопустимости критики, которую позволил себе в отношении игроков сборной России депутат Госдумы. Об этом 25 июня сообщает «Спорт-Экспресс».

«Подобная форма критики игроков недопустима! Очевидно, что такие комментарии провоцируют травлю. Жирков на Кубке конфедераций был одним из самых полезных футболистов сборной. А эти две желтые карточки были игровыми и нельзя сказать, что он действовал умышленно грубо. По сути оба предупреждения – оценка эпизодов арбитром, причем оценка весьма субъективная», – заявил Дюков изданию.

От также добавил, что и Жирков, и Акинфеев всегда проявляли самоотдачу и принимали приглашение в сборную России в любой ситуации. Оба игрока, по мнению Александра Дюкова, внесли серьезный вклад в бронзовые медали сборной России во время чемпионата Европы 2008 года.

«Юрий и Игорь – большие мастера, и я хотел бы публично их поддержать и высказать свое уважение», – добавил член исполкома РФС.

Напомним, что высказывания в адрес футболистов сборной России позволил себе вице-спикер Госдумы Лебедев. Вечером 24 июня он заявил о том, что игрокам в раздевалке нужен «мужской разговор» посредством силы.


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