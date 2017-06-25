Эрдоган призвал партнеров по НАТО не обманывать Турцию

Президент Турции Реджеп Эрдоган осудил поставки оружия курдам в Сирии, которые проводят западные страны. Он подчеркнул, что вера в то, что переданное оружие в итоге возвращено обратно — ошибка и обман турецкой стороны, передает агентство «Анадолу».

Эрдоган выразил сожаление в связи с тем, что партнеры Турции по НАТО развивают сотрудничество с курдами. Курдские группировки. ведущие борьбу в Сирии, он назвал «террористами». При этом, по его мнению, заявления о том, что курды вернут поставленное им для борьбы с исламистами оружие, являются обманом.

«Те, кто заверяет Турцию в том, что оружие переданное террористам впоследствии будет возвращено в арсеналы, наивно полагают, что смогли тем самым обмануть Анкару. Допущенную историческую ошибку они осознают, но будет слишком поздно», — заявил он.

Президент Турции предупредил, что если Турция увидит в действиях курдских группировок «угрозу в адрес национальной безопасности», Анкара перейдет к «решительным шагам». «Никаких уступок делать не будем. Турция – не «палаточное государство». Поэтому недопустимо, сотрудничая с Турцией в рамках НАТО, придерживаться курса на партнерство с террористами. В подобном случае придется пересматривать саму суть деятельности НАТО», — заявил Эрдоган.

В конце мая США официально объявили о начале поставок оружия сирийским курдам, входящим в состав оппозиционных сил в Сирии. Разрешение на это было предоставлено лично президентом Дональдом Трампом. Оружие было передано силам, которые в настоящее время ведут борьбу за освобождение неофициальной столицы запрещенной в России организации «Исламское государство» от боевиков.

Эрдоган ранее неоднократно высказывал недовольство сотрудничеством иностранных государств с сирийскими курдами. В апреле Турция нанесла авиаудары по позициям курдских формирований. При этом Эрдоган пригрозил, что авиаудары могут продолжиться, если Анкара увидит в этом необходимость.

Власти Турции ведут борьбу с курдскими группировками, действующими в стране, и выступающими за автономию или отделение территорий Турецкого Курдистана. Рабочая партия Курдистана, крупнейшая из подобных организация, признана в Турции террористической группировкой.