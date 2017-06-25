При крушении одномоторного самолета в Кабардино-Балкарии погиб пенсионер
ЧП произошло днем 25 июня в Урванском районе Кабардино-Балкарии. Погиб пенсионер. По данному факту проводится проверка, сообщает региональное управление СК.
Самолет «Сигма-4» потерпел крушение около 14:00. За штурвалом в этот момент находился 67-летний житель Нальчика. Борт сгорел, пилот погиб на месте. Отмечается, что, по предварительной информации, диспетчерская служба не была поставлена в известность о вылете.
Обстоятельства ЧП еще предстоит установить.