В Пакистане шестеро детей погибли при взрыве «бомбы-игрушки»

В Пакистане шестеро детей погибли при взрыве бомбы, замаскированной под игрушку, сообщает The Daily Mail .

Инцидент произошел в селе Спенмарк, когда дети играли с предметом.

«Шестеро детей в возрасте от шести до двенадцати лет, все мальчики, были убиты при взрыве, еще двое в больнице», — сказал местный чиновник.

По данным издания, в стране регулярно происходят подобные инциденты с взрывными устройствами под видом игрушек.