В Пакистане шестеро детей погибли при взрыве «бомбы-игрушки»
В Пакистане шестеро детей погибли при взрыве бомбы, замаскированной под игрушку, сообщает The Daily Mail .
Инцидент произошел в селе Спенмарк, когда дети играли с предметом.
«Шестеро детей в возрасте от шести до двенадцати лет, все мальчики, были убиты при взрыве, еще двое в больнице», — сказал местный чиновник.
По данным издания, в стране регулярно происходят подобные инциденты с взрывными устройствами под видом игрушек.
Источник: Газета.Ru