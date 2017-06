В Индии при падении кабины канатной дороги погибли семь человек

Семь человек погибли в результате падения кабины канатной дороги на горнолыжном курорте на севере Индии, еще 100 человек застряли в других кабинах и ждут эвакуации. Об этом сообщает IndiaToday.

Издание опубликовало фотографии с места происшествия в Twitter.

В кабине находилась семья из четырех человек, включая двоих детей, и местный гид. Инцидент произошел на горнолыжном курорте в Гималаях в городе Гульмарг в штате Джамму и Кашмир. Из-за сильного ветра сосна рухнула на трос канатной дороги, в результате чего кабина упала на землю. В настоящее время спасатели проводят операцию по спасению туристов, застрявших в кабинах.

Kashmir: 7 killed, at least 100 stranded after tree hits Gulmarg Gondola cabinhttps://t.co/9DSPMy3XVo pic.twitter.com/yCyKcVu9qn

— India Today (@IndiaToday) 25 июня 2017 г.