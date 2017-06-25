На Урале пойман водитель, устроивший ДТП со скорой и пожаром

Полиция разыскала водителя, покинувшего место ДТП с участием автомобиля скорой помощи на трассе в Челябинской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный полицейский главк.

Как сообщала полиция, в воскресенье в 10.00 (08.00 мск) на 155 километре автодороги Южноуральск–Магнитогорск в Нагайбакском районе водитель, управляя автомобилем Mersedes, столкнулся с попутно двигавшимся автомобилем скорой помощи. Затем автомобили выехали за пределы проезжей части, где иномарка загорелась (видео). Водитель «Мерседеса» покинул место происшествия. В ДТП получили травмы водитель скорой помощи и фельдшер, они доставлены в районную больницу села Фершампенуаз.

«Через несколько часов после ДТП водитель иномарки был разыскан сотрудниками полиции в городе Магнитогорск. Им оказался 47-летний житель Нагайбакского района. Врачи диагностировали у него перелом правой голени. По предварительным данным, он не был в состоянии опьянения», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудниками полиции изучаются все обстоятельства произошедшего, по окончании проверки будет принято процессуальное решение, добавляется в сообщении.