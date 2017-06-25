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25.06.2017 17:28

Симонян: Выступление сборной России на Кубке конфедераций нельзя считать провалом

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян поделился мнением о выступлении сборной России по футболу на Кубке конфедераций – 2017.

«Выступление сборной России на Кубке конфедераций нельзя считать провалом, потому что нам противостояли лучшие команды мира. Не стоит посыпать голову пеплом из-за этих результатов. Почему-то считается, что мы должны быть сильнее всех. Это желательно, конечно, но пока что есть команды, которые повыше нас по классу. Главное, что мы достойно сыграли и со сборной Португалии, и с командой Мексики», — приводит его слова «Р-Спорт».

24 июня сборная России проиграла мексиканцам в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций и завершила выступление на домашнем турнире.

Источник: Газета.Ru


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