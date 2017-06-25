В аварии с троллейбусом на Индустриальном пострадал врач скорой помощи
Машина скорой помощи, троллейбус и мусоровоз столкнулись на перекрёстке Индустриального проспекта и шоссе Революции днём 25 июня. Пострадали медики.
Как стало известно «Фонтанке», помощь после столкновения понадобилась врачу и фельдшеру, которые находились в машине скорой помощи.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУП «Горэлектротранс», ДТП произошло в 14:10, встал маршрут 43 троллейбуса. К трём часам дня движение на линии было восстановлено, среди пассажиров помощь врачей никому не понадобилась.
Видео последствий ДТП смотрите на «Водителе Петербурга».